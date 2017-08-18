Принужденный собирать коноплю грибник найден мертвым в ЕАО

В Смидовичском районе Еврейской автономной области (ЕАО) обнаружили труп грибника, которого вооруженные люди заставили собирать коноплю. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета.

Тело с признаками насильственной смерти было найдено в ходе оперативно-разыскных мероприятий в четверг, 17 августа.

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По версии следствия, 10 августа трое хабаровчан отправились в лес за грибами вблизи села Партизанское Смидовичского района. Там они встретили двоих мужчин и женщину. Угрожая оружием, они не позволили грибникам уйти и заставили их собирать растущую поблизости коноплю. Через несколько часов похитители отпустили двух пленников, а 30-летнего мужчину увели с собой.

Нападавшие в настоящее время находятся под стражей. Оружие, которым они угрожали потерпевшим, изъято. Возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «г», «ж» части 2 статьи 127, а также по части 1 статьи 105 УК РФ («Незаконное лишение двух и более лиц свободы, не связанное с их похищением, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия»; «Убийство»).