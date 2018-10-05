Оперативники показали полную «Газель» марихуаны

Под Иркутском оперативники транспортной полиции при поддержке бойцов Росгвардии ликвидировали плантацию по выращиванию марихуаны, сообщили «Ленте.ру» в Восточно-Сибирском линейном управлении МВД на транспорте.

На след лаборатории оперативники вышли при расследовании уголовного дела, возбужденного за незаконный сбыт наркотических средств. «Сыщики установили место в одном из садовых товариществ под Иркутском, где в теплицах гидропонным способом выращивали коноплю. При обыске были обнаружены и изъяты собранные кустарным способом установки для выращивания наркосодержащих растений, автономные системы полива и вентиляции, а также более 20 кустов конопли, высотой до двух метров каждый», — сообщил официальный представитель ведомства.

Организаторы плантации задержаны, сами они утверждают, что выращивали «травку» для собственного употребления. Их связь со сбытчиками наркотиков будет установлена в ходе следствия.

Фото: МВД РФ 1 /3

По словам представителя Восточно-Сибирского управления транспортной полиции, по результатам совместной операции возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества». Ответственность по ней предусматривает штраф до трехсот тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет.

О числе задержанных и их личностях представитель транспортной полиции ничего не сообщил.

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