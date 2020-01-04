Синоптики предрекли новые погодные аномалии по всей России

Почти вся территория России окажется под влиянием атлантического циклона, который станет причиной новых погодных аномалий. Об этом в субботу, 4 января, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Самые значительные аномалии синоптики предрекли регионам Сибири и Поволжья — так, в ближайшие дни средняя температура там будет превышать норму на 16 градусов. «В дневные часы столбики термометров дотягиваются до нулевой отметки, что совсем не свойственно для начала января», — уточнили в Гидрометцентре.

Там добавили, что с начала года в ряде регионов температура уже обновила рекорды. В частности, 2 января абсолютный температурный максимум зафиксировали в Пскове (плюс 5,8 градуса) и в Нижнем Новгороде (плюс 4,7 градуса).

По прогнозам метеорологов, подобная ситуация сохранится на большей части территории страны в течение всей первой декады января. В пределах или чуть ниже нормы температура будет держаться только на востоке Чукотского автономного округа и на севере Камчатского края.

Ранее сообщалось, что жителей европейской части России в январе ожидает аномальное тепло.

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