Первая французская новорожденная в 2020-м оказалась чернокожей мусульманкой

Первым ребенком, родившимся на принадлежащих Франции территориях в 2020 году, стала чернокожая девочка из мусульманской семьи. Об этом сообщает портал France Info.

Это случилось в регионе Майотта, относящемся к Франции. Он находится между северным Мозамбиком и Мадагаскаром.

Новорожденную назвали Фарза, она весит 3,6 килограмма. Отмечается, что девочка появилась на свет в 1:30 утра в родильном доме «Мамудзу» (Mamoudzou) в столице района.

Портал пишет, что мать Фарзы зовут Дассанти. Роды прошли легко, и девочка стала шестым ребенком в семье. Дассанти рассказала, что очень счастлива появлению дочери, ставшей первой новорожденной 2020 года.

Сообщается, что «Мамудзу» — это самый крупный родильный дом в Европе. В среднем там принимают 30 родов в день. В 2018-м в Майотте было зарегистрировано 9446 новорожденных.

В 2016-м большинство европейцев сочли прибывающих в их страны беженцев угрозой безопасности и экономическим бременем для своих стран. Согласно результатам исследований, большинство европейцев (59 процентов) высказало опасение, что наплыв беженцев увеличивает риск нападений в их стране, а половина (50 процентов) считает, что мигранты являются бременем для экономики.

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