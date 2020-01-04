Вашингтон решил не менять стратегию в Ираке после убийства Сулеймани

Стратегия США в Ираке не изменится после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом заявили в Госдепартаменте США, передает телеканал Al Arabiya.

Отмечается, что американская сторона стремится «защищать национальные интересы своих союзников на Ближнем Востоке». В Госдепе рассказали, что считают Сулеймани террористом, который несет ответственность за разжигание войн в регионе. Подчеркивается, что Вашингтон также продолжит вводить жесткие санкции против Ирана.

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Ранее сообщалось, что коалиция во главе c США решила проводить меньше военных операций в Ираке из-за антиамериканских настроений. По словам представителя объединения, Вашингтон усилил меры безопасности на иракских базах, где размещены военнослужащие США.

Генерал элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани был убит 3 января в ходе ракетного удара США по аэропорту Багдада. Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи сравнил это убийство с объявлением войны и пообещал США суровую месть.

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