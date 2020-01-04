Шестилетняя россиянка пожаловалась соседке на педофила

В сети появилось видео, на котором шестилетняя девочка из Екатеринбурга жалуется на приставания со стороны сожителя своей матери. Внимание на ролик, изобличающий педофила, обратили в управлении Следственного комитета (СК) по Свердловской области, сообщает E1.ru.

На кадрах девочка, в частности, рассказывает, что «дядя Стасик» заставлял ее курить и употреблять алкоголь, а также призывал совершать действия сексуального характера. «Он меня обнимал, обнимал, но мне надоело», — отмечает девочка. При этом ее слова подтверждает ее четырехлетняя сестра.

Видео было снято соседкой семьи девочки. По словам женщины, речь в ролике идет о сожителе матери детей, который недавно вышел из тюрьмы. «То, что я сняла, — это еще цветочки... Он приходил, издевался и над девочками, и над мамой. Приводил других женщин, показывал свои половые органы. Заставлял девочек смотреть», — рассказала она E1.ru.

Собеседница издания также отметила, что девочка неоднократно жаловалась ей на домогательства и издевательства, поэтому она решила зафиксировать слова ребенка на видео. Женщина добавила, что уже обращалась с жалобами к участковому, однако никаких мер правоохранительные органы не приняли.

В СК E1.ru сообщили, что по данному факту в настоящее время проводится проверка. «В том числе будут проверены условия, в которых воспитываются малолетние дети в указанной семье», — уточнили там.

При этом, как сообщает Telegram-канал LIFE SHOT, мать все обвинения в адрес сожителя отвергла и заявила, что дочь вынудили пожаловаться. У женщины четверо детей, при этом с ней в настоящее время проживают только двое — еще два ребенка находятся в приюте после того, как мать была лишена родительских прав на них.

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