Женщина насмерть забила бывшего мужа скалкой в новогоднюю ночь

Жительница Одессы во время празднования Нового года скалкой забила бывшего мужа. Как сообщается на сайте Суворовского отдела полиции в Одессе, 43-летний украинец скончался на месте.

После развода пара поддерживала дружеские отношения и новый год встречала вместе. В разгар празднования возник спор, во время которого 40-летняя хозяйка схватила деревянную скалку и побила гостя по голове.

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Полицейские узнали о произошедшем после того, как женщина сама дозвонилась в экстренную службу по номеру 102 и сообщила о домашнем насилии над ней.

«Приехав по вызову, в квартире заявительницы стражи порядка обнаружили покойника с разбитой головой и хозяйку в окровавленной одежде. С места происшествия правоохранители изъяли и вероятное орудие преступления — скалку и другие вещественные доказательства», — уточнили полицейские.

Одесситку задержали по подозрению в умышленном убийстве. В настоящее время решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

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