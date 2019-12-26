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Дед Мороз умер на утреннике в российском детском саду

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В детском саду №4 города Североморска во время новогоднего представления скончался мужчина в костюме Деда Мороза. Об этом пользователь Ян Барышкович написал в сообществе «Североморск Онлайн» во «ВКонтакте».

Мужчина умер во время раздачи подарков. Пользователь добавил, что дети «не успели понять происходящее».

В Следственном комитете изданию b-port подтвердили смерть мужчины. Ему был 51 год. По предварительным данным, смерть наступила по естественным причинам.

В декабре 2018 года сообщалось, что 67-летний мужчина в костюме Деда Мороза скончался на утреннике в детском саду в Кемерове. Во время праздника мужчине стало плохо, он пожаловался на боль в груди. Ему вызвали скорую, но он скончался до ее приезда. Он несколько лет подряд выступал на утренниках в костюме сказочного персонажа в детском саду «Тавосочка». Умершим на детском празднике в Кемерове Дедом Морозом оказался заслуженный артист России Валерий Титенко.

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