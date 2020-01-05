Невеста привязала младенца к шлейфу платья и прошлась к алтарю

Невеста привязала младенца к шлейфу свадебного платья и прошлась к алтарю. Тред был опубликован на Reddit.

Гости смотрели на девушку и ее дочь, лежащую на подоле платья, но никто не поднял ребенка. В комментариях понадеялись, что это неживой ребенок, и возмутились поведением гостей. Отмечается, что свадьба проходила в Теннеси, США, в 2014 году, но тред завирусился именно сейчас. Тогда же невеста оправдывала себя и утверждала, что с месячным младенцем все было в порядке. Она писала, что Иисус был на ее стороне и торжество прошло прекрасно, привел ее слова The Sun.

Ранее в январе сообщалось о гостье свадьбы, которая скопировала наряд телезвезды и предпринимательницы Ким Кардашьян и стала посмешищем в сети. По мнению юзеров, она неумело скопировала откровенный наряд Ким Кардашьян от модельера Тьери Мюглера, в котором последняя пришла на бал Met Gala в 2019 году.

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