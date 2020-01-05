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Боевики напали на американскую базу в Кении

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Военно-морская база США в Кении
Военно-морская база США в Кении

Боевики радикальной исламистской группировки «Аш-Шабаб», тесно связанной с «Аль-Каидой» (запрещена в России), напали на военно-морскую базу США в Кении. Об этом пишет Nation Breaking News на своей странице в Twitter.

Атака на американских военных произошла в кенийском округе Ламу на побережье Индийского океана. Комиссар округа Ирунгу Мачария сообщил, что вооруженные террористы напали на лагерь рано утром в воскресенье.

Отмечается, что они тут же открыли огонь по военным. Местные жители заявили, что перестрелка прекратилась, когда информация распространилась в СМИ. О погибших и пострадавших пока не сообщается.

Портал пишет, что вооруженные силы Кении ответили на атаку несколькими бомбами, сброшенными с самолета. В результате этого нападавшие террористы погибли.

Утверждается, что боевики прибыли на военно-морскую базу из населенного пункта Хинди (Hindi). Перед нападением они якобы отключили электропитание.

В конце декабря в сомалийской столице Могадишо произошел взрыв заминированного автомобиля, погибли 90 человек. Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за происшествие, однако в Сомали базируется «Аш-Шабаб». Как отмечает РИА Новости, группировка борется с центральным правительством страны и препятствует гуманитарной деятельности ООН.

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