Стало известно о жертвах нападения боевиков на американскую базу в Кении

Трое американских граждан погибли в результате нападения боевиков радикальной исламистской группировки «Аш-Шабаб», тесно связанной с «Аль-Каидой» (запрещена в России), на американскую базу в Кении. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сообщение военного командования США в Африке.

Согласно последней информации, жертвами сомалийских радикалов стали один военнослужащий и двое гражданских контрактников. Еще двое граждан США получили ранения. Отмечается, что они были эвакуированы в безопасное место.

Ранее Пентагон объявил об отсутствии жертв среди американцев и отчитался о четырех убитых экстремистах.

5 января боевики «Аш-Шабаб» напали на военно-морскую базу США в Кении. Вооруженные силы страны ответили на атаку несколькими бомбами, сброшенными с самолета. В результате этого нападавшие террористы погибли. По некоторым данным, боевики прибыли на военно-морскую базу из населенного пункта Хинди (Hindi). Перед нападением они якобы отключили электропитание.

Группировка «Аш-Шабаб» борется с центральным правительством Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. В 2014 году боевики потеряли большинство контролируемых ими территорий, однако продолжают совершать теракты.

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