Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков объяснил свои слова о возвращении Техаса Мексике. Политик написал в своем Twitter, что предложение о передаче территории было намеренно абсурдным.

«Удивительно, сколь многие не понимают смысла сказанного, лишены чувства юмора и на полном серьезе обсуждают предложение вернуть Техас Мексике», — прокомментировал он.

Также сенатор отметил, что его заявление является ответом на абсурдные разговоры об «украинском Крыме». «Ad absurdum — известный полемический прием», — подытожил политик.

Ранее Пушков в своем микроблоге предложил США вернуть штат Техас Мексике. Таким образом сенатор ответил американскому генералу Бену Ходжесу о фальшивости и неприемлемости претензий России на Крым.

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