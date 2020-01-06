Раскрыты подробности смерти застреленного сотрудника «Роскосмоса»

Управление Следственного комитета России по Московской области возбудило уголовное дело по факту смерти Сергея Хайкина, который, по информации ряда СМИ, был начальником одного из отделов «Роскосмоса», и его брата Ивана. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Место преступления осмотрели с участием следователя-криминалиста и изъяли ружье, упаковку патронов и другие предметы. Вместе с тем были назначены необходимые экспертизы, включая судебно-медицинскую.

«Проводится необходимый комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении пресс-службы.

Позже в госкорпорации опровергли информацию о том, что Хайкин был сотрудником «Роскосмоса», пишет ТАСС: «В связи с сообщениями в СМИ касательно убийства С. А. Хайкина сообщаем, что он не является сотрудником госкорпорации "Роскосмос"».

По предварительной версии, между Сергеем и Иваном началась ссора и младший застрелил старшего из ружья «Бекас 12М». После этого он покончил жизнь самоубийством. Тела нашла мать.

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