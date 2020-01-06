Сотрудника «Роскосмоса» застрелил брат

Труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина нашли в квартире в Подмосковье с огнестрельным ранением. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Возле тела Хайкина также был труп его младшего брата Ивана. Их обнаружила мать погибших. По предварительным данным, между братьями началась ссора и младший застрелил старшего (сотрудника «Роскосмоса») из ружья «Бекас 12М». После этого он покончил жизнь самоубийством.

На данный момент следствие выясняет мотивы произошедшего.

В марте 2017 года бывший исполнительный директор по контролю качества и надежности государственной корпорации «Роскосмос» Владимир Евдокимов был найден мертвым в следственном изоляторе №5 на севере Москвы. На его теле имелись три колото-резаных ранения: одно — в области шеи, два — в области сердца.

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