Рубль снизился к доллару и евро после убийства Сулеймани

Курс рубля к доллару и евро снизился на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде. Об этом в понедельник, 6 января, сообщает «Интерфакс».

По данным Московской биржи, на открытии торгов американская валюта выросла на 17 копеек до 62,27 рубля, евро — на 6 копеек до 69,37 рубля по сравнению с уровнем закрытия торгов. Позже курс доллара упал до 62,2 рубля, а курс евро продолжил рост и достиг 69,44 рубля.

Таким образом доллар оказался на 27,43 копейки выше уровня действующего официального курса, евро — на 2,23 копейки.

Стоимость бивалютной корзины увеличилась на 8,6 копейки и составила 65,43 рубля. Стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE также выросла — до 70,18 долларов за баррель.

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Как утверждают эксперты «Интерфакс — ЦЭА», снижение рубля обусловлено падением мировых рынков капитала, которые негативно отреагировали на рост геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Опасения вызвала возможность возникновения нового вооруженного конфликта после атаки американцев на иранского генерала.

Ранее сообщалось, что на фоне убийства Сулеймани и угроз Ирана отомстить США упали до минимума акции крупнейшей нефтяной компании Saudi Aramco. В то же время стоимость нефти Brent впервые с мая превысила отметку в 70 долларов за баррель.

Генерал элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касем Сулеймани был убит 3 января в ходе ракетного удара США по аэропорту Багдада. Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи сравнил это убийство с объявлением войны и пообещал США суровую месть.

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