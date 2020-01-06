Россиян предупредили о пробуждении мошенников

В Сбербанке заявили о пробуждении телефонных мошенников к концу новогодних каникул. Об исследовании кредитной организации сообщает ТАСС.
В период новогодних каникул в 2019 году у клиентов Сбербанка пытались украсть более 280 миллионов рублей, и пик активности пришелся на последние дни праздников: «Как правило, в первые дни праздников активности практически нет, но к концу каникул мошенники постепенно входят в "рабочий режим"».
Самым распространенным способом обмана клиентов — 89 процентов — остается социальная инженерия, а основной канал — телефонный звонок. Мошенники обзванивают клиентов под видом службы безопасности и обманом заставляют перевести деньги на «резервный счет». В банке подчеркнули, что их сотрудники никогда не просят клиентов подтверждать какие-то операции через банкоматы, а «безопасных резервных счетов» не существует.
В ноябре 2019 года сообщалось, что мошенники нашли новый способ хищения средств с банковских карт с использованием социальной инженерии. Так, мошенник может якобы забыть карту в банкомате, а когда ему карту вернут, он заявит о том, что с нее украли сумму от пяти до пятнадцати тысяч рублей. После этого мошенник начнет угрожать, что вызовет полицию, поскольку на карте остались отпечатки пальцев того, кто вынул ее из банкомата.