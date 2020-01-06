Минск захотел уйти от долларов при расчетах с Россией

Правительство и Нацбанк Белоруссии инициируют внесение изменений в межправительственное соглашение с Россией с целью ухода от американских долларов при внутренних расчетах за газ между резидентами. Об этом сообщает «Интерфакс» в понедельник, 6 января.

Таким образом Минск рассчитывает повысить доверие к белорусскому рублю.

В постановлении правительства и Нацбанка отмечается, что использование иностранной валюты в расчетах между резидентами сужает объемы внутреннего валютного рынка, а также увеличивает необоснованные девальвационные ожидания со стороны населения.

В конце декабря белорусский президент Александр Лукашенко посетовал на то, что Москва отказывается продавать Белоруссии газ за российские рубли, предпочитая доллары.

В соответствии с действующим порядком, контракты на импорт газа между странами осуществляются в долларах. Цена на природный газ для промпотребителей в Белоруссии устанавливается в белорусских рублях, но с привязкой к курсу американской валюты. В январе-феврале 2020 года Минск будет получать российский газ по цене 127 долларов за одну тысячу кубических метров.

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