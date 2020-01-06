В США прокомментировали данные о приказе Трампа убить Сулеймани

Сообщения СМИ о том, что американский президент Дональд Трамп отдал приказ о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани, не имея достаточных разведданных, неполны и неточны, написала пресс-секретарь Пентагона Алисса Фара в Twitter.

Она отметила, что источники газеты New York Times «явно не были частью каких-либо из описанных совещаний». По ее словам, данная информация вводит в заблуждение.

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4 января New York Times сообщила, что чиновники из военного ведомства США предлагали Трампу ликвидировать Сулеймани, но в случае крайней необходимости. Со ссылкой на источники журналисты написали, что американский лидер отдал приказ, когда в администрации еще велись споры относительно новых разведданных.

Данные этой статьи ранее опроверг госсекретарь Майк Помпео.

По данным Bloomberg, глава государства принял решение об убийстве иранского генерала после ракетной атаки на американскую базу в Ираке 27 декабря. Тогда погиб один человек. До этого Трамп призывал союзников предупредить иранцев о последствиях атак на американцев.

Генерал элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани был убит 3 января в ходе ракетного удара США по аэропорту Багдада. Приказ отдал Трамп. В Вашингтоне назвали эти действия самозащитой.

Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи назвал убийство генерала объявлением войны. В свою очередь, дочь убитого генерала предрекла Соединенным Штатам черные дни.

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