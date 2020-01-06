Обвиняемую во лжи об изнасиловании 12 подростками туристку помилуют

Британская туристка, которая заявила в полицию об изнасиловании подростками, а затем отозвала заявление и попала в тюрьму, будет помилована. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на слова президента Кипра Никоса Анастасиадиса.

Как сообщил Анастасиадис, 19-летней девушке вернут паспорт и оплатят путь домой, в Великобританию. Источник в кипрском правительстве утверждает, что данное решение связано с возрастом девушки, а также с протестами, которые были вызваны общественным резонансом по поводу данного дела.

Мать британки утверждает, что из-за посттравматического расстройства ее дочь спит по 20 часов в день, а голоса мужчин-иностранцев вызывают у нее галлюцинации.

В июле путешественница написала заявление в полицию о том, что группа израильских подростков надругалась над ней в отеле. За этим последовала волна задержаний в городе, однако спустя 10 дней девушка подписала опровержение, и всех подозреваемых отпустили. Позже появились подозрения, что заявление об опровержении обвинений в изнасиловании не могло быть составлено англоговорящим человеком.

После этого британку посадили в тюрьму, где она провела больше месяца, пока ее не выпустили под залог. Однако туристка не может покинуть Кипр, поскольку ее паспорт находится в полиции, а расследование продолжается.

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