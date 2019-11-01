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В деле обвинившей подростков в изнасиловании туристки нашли нестыковки

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Средиземноморский курортный город Айя-Напа

Профессор Андреа Нини (Andrea Nini) заподозрил, что заявление об опровержении обвинений в изнасиловании, написанное британской туристкой на Кипре, не могло быть составлено англоговорящим человеком. Об этом сообщает Daily Mail.

Адвокат девушки Майкл Полак (Michael Polak) также уверен, что его клиентка, которая ранее заявила в полицию об изнасиловании подростками, а затем отозвала заявление, не могла написать опровержение самостоятельно. «Судебный лингвист доктор Андреа Нини провел исследование и заявил, что вероятность того, что опровержение писал англоговорящий человек, крайне мала», — уточнил Полак.

«Я очень хорошо образованна. Я поступила в университет, поэтому я ни за что не смогла бы написать такой текст», — подтвердила его слова британка.

В июле путешественница, которая отдыхала в Айя-Напе, написала заявление в полицию о том, что группа израильских подростков надругалась над ней в отеле. За этим последовала волна задержаний в городе, однако спустя 10 дней девушка подписала опровержение, и всех подозреваемых отпустили.

После того как британка отказалась от своих слов, ее посадили в тюрьму, где она провела больше месяца, пока ее не выпустили под залог. Однако туристка не может покинуть Кипр, поскольку ее паспорт все еще находится в полиции, а расследование продолжается.

В октябре трое мужчин затолкали 43-летнюю французскую туристку в машину и изнасиловали. Инцидент произошел в городе Кампот, Камбоджа. Девушка возвращалась ночью из ресторана в отель, и около трех часов утра трое местных жителей предложили подвезти ее до гостиницы. Когда она отказалась, ее силой затолкали в машину и изнасиловали.

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