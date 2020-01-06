Дочь Сулеймани пригрозила американским военным ожиданием смерти

Дочь убитого американцами иранского генерала Касема Сулеймани Зейнаб предупредила о мрачном будущем американских солдат на Ближнем Востоке. Ее слова с траурной церемонии в Тегеране приводит «Интерфакс».

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Зейнаб заявила, что смерть ее отца не принесет успокоения его врагам. Напротив, это событие приведет к пробуждению региона, полагает женщина. «Враги все еще боятся погибшего Сулеймани. (...) Семьи американских солдат на Ближнем Востоке будут жить в ожидании смерти их детей», — заключила она.

Ранее Зейнаб предрекла США и Израилю «черные дни». «Безумный [президент США Дональд] Трамп, не думай только, что со смертью моего отца все закончится», — обратилась она к американскому лидеру.

Генерал элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касем Сулеймани был убит 3 января в ходе ракетного удара США по аэропорту Багдада. Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи сравнил это убийство с объявлением войны и пообещал США суровую месть.

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