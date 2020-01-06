Пианистка показала комплекс упражнений за игрой на рояле

Американская пианистка Лола Астанова показала в своем Instagram-аккаунте, как делает зарядку, одновременно играя на рояле «Рондо в турецком стиле» австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта.

«Это мой новый режим тренировок на 2020 год!», — пишет пианистка, демонстрируя комплекс упражнений из приседаний, выпадов и махов ногами. При этом ее руки остаются на музыкальном инструменте.

За сутки ролик посмотрели более 300 тысяч пользователей и прокомментировали более двух тысяч.

«Когда ваш день расписан настолько, что приходится выполнять несколько задач одновременно», — пошутил один из подписчиков.

На протяжении последних 18 лет 33-летняя пианистка Лола Астанова живет и работает США. Она родилась в Ташкенте и впервые села за фортепиано в шесть лет. Год спустя Лола уже участвовала в концертах и фестивалях по всей Европе и США.

Ранее на одной из дорог американского города Хьюстон в штате Техас водитель кабриолета решил заняться спортом, пока стоял в пробке. Сначала мужчина сделал упражнения на трицепс левой рукой, а затем — правой.

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