Третью мировую войну назвали вполне вероятной

Третья мировая война вполне вероятна, пишет колумнист британского издания The Independent Луис Стэйплс (Louis Staples) в материале, посвященном эскалации конфликта между США и Ираном.

В заметке, озаглавленной фразой «Трамп действительно собирается начать третью мировую войну? Вот что мы знаем», автор рассуждает о последних событиях в связи с убийством в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани. Там также приводятся заявления американских политиков, в частности бывшего вице-президента США Джо Байдена и нынешнего министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба.

Материалы по теме «Настали опасные времена» Захват власти и новая мировая война: как хакеры за год стали еще опаснее

В конце Стэйплс, отвечая на вопрос о том, действительно ли мир движется к новой крупной войне, написал, что мы пока этого не знаем. В то же время, по его словам, очевидно, что стороны конфликта давно двигались в сторону его эскалации.

Убийство генерала Сулеймани, одного из самых влиятельных людей в Иране, навело пользователей социальных сетей на мысли о скором приближении третьей мировой войны. Они сочли, что если за несколько дней 2020 года произошло такое событие, то дальше можно ждать и нового глобального вооруженного конфликта.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!