В США обрушился сайт призывной службы из-за слухов о Третьей мировой войне

Сайт призывной службы (Selective Service System) США обрушился на фоне распространения в сети слухов о возможном начале Третьей мировой войны. Об этом ведомство сообщило в своем официальном Twitter-аккаунте.

«Из-за распространяющейся дезинформации наш сайт испытывает проблемы в связи с возросшим объемом трафика», — говорится в сообщении.

Ранее хештег #WWIII (Третья мировая война) попал в число самых популярных в Twitter: менее чем за сутки пользователи опубликовали более 3,5 миллиона постов на эту тему. Актуальность хештега резко возросла на фоне гибели главы спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в Багдаде.

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Генерал элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касем Сулеймани был убит 3 января в ходе ракетного удара США по аэропорту Багдада. Как стало известно позднее, приказ об уничтожении был отдан лично американским президентом Дональдом Трампом.

В МИД Ирана действия США назвали проявлением терроризма, а верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи и бывший командующий КСИР Мохсен Резайи пообещали отомстить за гибель Сулеймани. В российском МИД заявили, что рассматривают убийство Сулеймани как авантюрный шаг.

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