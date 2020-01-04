Первые дни 2020 года заставили людей поверить в приближение Третьей мировой

Новости первых дней 2020 года заставили пользователей сети по всему миру поверить в скорое приближение Третьей мировой войны. Своими наблюдениями они поделились в Twitter под хештегом #WWIII.

Твиты о скорой Третьей мировой появились следом за убийством главы спецназа иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, кортеж которого американские ВВС атаковали в иракском Багдаде 3 января. В этот же день стало известно о масштабах пожара, который несколько месяцев бушует в Австралии. В результате стихийного бедствия погибли около 500 миллионов животных и 20 человек, было выжжено порядка 5 миллионов гектаров леса.

Пользователи высказали опасения, что если несколько дней нового года принесли миру такие разрушительные последствия, то дальше можно ждать только глобальной войны. Хештег #WWIII быстро выбился в топ соцсети и стал мемом.

«Третий день года, и мы находимся на грани Третьей мировой войны?»

«Я прохлаждаюсь в своей стране третьего мира пока идет Третья мировая война».

— белая кисгендерная женщина (@ComeOnDudette) 03 января 2020, 15:34

«Мой мозг запутался в том, следует ли ему беспокоиться о том, что Третья мировая война находится в тренде на третий день десятилетия, или продолжать смеяться над связанными с ней мемами».

На фоне популярности записей о Третьей мировой войне в США перестал работать сайт призывной службы (Selective Service System). Ведомство сообщило об этом в своем Twitter-аккаунте.

Отдавший приказ ВВС США о ликвидации Сулеймани президент США Дональд Трамп заявил, что устранил главу Корпуса стражей исламской революции, чтобы остановить войну с Ираном, а не для того, чтобы ее начать.

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