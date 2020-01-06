На Украине поймали предполагаемых убийц найденных в шкафу девушек

Сотрудники правоохранительных органов Украины задержали подозреваемых в убийстве двух девушек, чьи тела нашли в шкафу в арендованной квартире в Киеве. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на собственные источники.

Предполагаемые убийцы были задержаны в Одессе около 4:40 утра (5:40 по Москве). С подозреваемыми проводятся следственные мероприятия, после чего им изберут меру пресечения. Кто именно был задержан, не уточняется, но известно, что после убийства в розыск были объявлены 34-летний мужчина и 20-летняя девушка, которые в момент происшествия находились в квартире.

Тела двух девушек 4 января обнаружила владелица квартиры, которая сдала погибшим жилье на праздники. Сообщалось, что они были связаны по рукам и лежали в шкафу на балконе. На их телах были множественные ножевые ранения. Одной погибшей было 16 лет, другой — 19. Обе родом из Киева. Родственники заявили об их пропаже 2 января.

По факту случившегося возбуждено дело по части 2 статьи 115 УК Украины («Умышленное убийство»).

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