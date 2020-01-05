Двух пропавших в Киеве девушек нашли мертвыми в шкафу

Киевские полицейские обнаружили в шкафу одной из квартир в Подольском районе тела двух связанных девушек, сообщает пресс-служба городской полиции.

Трупы обнаружила владелица квартиры, которая сдала погибшим жилье на праздники. Агентство УНИАН со ссылкой на издание «Информатор» уточняет, что девочки были связаны по рукам и лежали в шкафу на балконе. На их телах были множественные ножевые ранения.

Одной погибшей было 16 лет, другой — 19. Обе родом из Киева. Родственники заявили об их пропаже 2 января.

По факту случившегося возбуждено дело по части 2 статьи 115 УК Украины («Умышленное убийство»). Для установления точной причины смерти трупы направлены на судебно-медицинскую экспертизу. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и судмедэксперт.

В начале декабря житель Киева пригласил домой девушку с сайта знакомств и показал ей спрятанный в кладовке труп бабушки с полиэтиленовым пакетом на голове. Мужчина начал угрожать гостье убийством, той удалось убежать и вызвать полицию.

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