США перебросили B-52 поближе к Ирану после убийства Сулеймани

Власти США направили свои стратегические бомбардировщики B-52 с авиабазы в Луизиане на остров Диего-Гарсия в Индийском океане. Решение о переброске было принято на фоне обострения отношений с Ираном после убийства американскими военными генерала иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани, сообщает 7 января Fox News.

По данным корреспондента CNN Барбары Старр, в Минобороны США не отрицают, что бомбардировщики были направлены поближе к Ирану. Источники телеканала подтвердили возможность использования B-52 против Тегерана, однако на сегодняшний день такого приказа не поступало.

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