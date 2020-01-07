Израильский раввин назвал иммигрантов из СССР ненавидящими религию коммунистами

Главный раввин Израиля Ицхак Йосеф назвал иммигрантов из стран бывшего СССР коммунистами и язычниками, ненавидящими религию. Об этом сообщает портал The Times of Israel.

Как отмечает издание, на раввинском собрании в Иерусалиме Йосеф раскритиковал тех, кто воспользовался законом о возвращении, согласно которому, по его словам, в еврейское государство «привезли сотни тысяч или десятки тысяч гоев». «Здесь много, много неевреев, некоторые из них коммунисты, враждебные религии, ненавистники религии. Они вовсе не евреи, язычники. Затем они голосуют за партии, выступающие против ультраортодоксов и против религии», — заявил он.

В 2016 году Йосеф предложил высылать из страны людей, которые не соблюдают Семь законов потомков Ноя. По его словам, неевреям позволено жить в Израиле лишь потому, что Мессия до сих пор не явился.

Главный раввин Израиля известен своими противоречивыми высказываниями. Он также призывал без колебаний убивать вооруженных ножами террористов. «Не волнуйтесь, что вас поведут в суд или какой-нибудь начальник армейского штаба прикажет вам остановиться», — говорил он, при этом призывая воздерживаться от убийства безоружных террористов, так как приговорить их к смерти может только Мессия.

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