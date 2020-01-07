Президент России Владимир Путин встретил Рождество в Санкт-Петербурге третий раз подряд. На это обратила внимание «Фонтанка».

В этом году российский лидер встретил праздник в Спасо-Преображенском соборе, где его крестили. Вместе с ним на службе присутствовал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Божественную литургию отслужил настоятель собора Николай Брындин.

Отмечается, что в прошлом году Путин встретил Рождество в этом же соборе, а в 2018-м он посетил церковь Симеона и Анны в Санкт-Петербурге.

Первоначально Спасо-Преображенский собор был построен в 1754 году по проекту архитектора Михаила Земцова. Храм полностью сгорел во время пожара в 1825 году, но из него успели вынести святыни. К 1829 году он был восстановлен архитектором Василием Стасовым. Никогда не закрывался для богослужения.

Православные христиане отмечают Рождество Христово 7 января по григорианскому календарю.

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