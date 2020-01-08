Кремль прокомментировал планы Трампа обсудить с Россией ситуацию в Ливии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал намерение американского лидера Дональда Трампа обсудить с Москвой ситуацию в Ливии. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, Россия согласна обсуждать Ливию с главой Белого дома.

Ранее в беседе с журналистами Трамп заявил, что многие страны участвуют в ситуации в Ливии и обсуждение этой темы уже ведется с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и канцлером Германии Ангелой Меркель. «Мы будем говорить с Россией, они там участвуют», — добавил он.

В начале января Дональд Трамп предупредил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о последствиях военного вмешательства в Ливию. По мнению американского лидера, это осложнит ситуацию в стране.

В Ливии в 2011 году началась гражданская война, был свергнут и убит правивший страной с 1969 года Муаммар Каддафи. Страна в результате оказалась в ситуации двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент, а на западе в Триполи — правительство национального согласия.

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