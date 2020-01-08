США начнут вывод войск с базы в Кувейте

Министр обороны Кувейта получил официальное письмо от командующего военной базой «Арифджан» о выводе всех американских войск через три дня. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте издания Arab News со ссылкой на Kuwait News Agency.

Письмо стало для министра неожиданным. Чиновник отметил, что сейчас его министерство ведет переговоры с Пентагоном и Центральным командованием войск США, говорится в сообщении. Другие подробности не приводятся.

База «Арифджан» считается для Соединенных Штатов важным логистическим пунктом в регионе. Там дислоцировано около 10 тысяч американских военных. 5 января началась переброска дополнительных американских войск в Кувейт. Туда в ближайшие дни планируют отправить 4,2 тысячи военнослужащих.

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