Сенат США отказался считать атаки на объекты культуры военным преступлением

Глава комитета сената США по вооруженным силам Джеймс Инхоф заблокировал резолюцию, которая классифицировала нападения на культурные объекты как военные преступления. Об этом сообщает The Hill.

Сообщается, что сенатор-демократ Эд Марки попытался получить согласие верхней палаты на принятие резолюции. Он утверждал, что сенат должен пойти на такой шаг на фоне угроз президента страны Дональда Трампа ударить по иранским культурным объектам.

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«Президент усугубит ошибку, которую он уже совершил, и превратит ее во что-то, что может стать катастрофой для этого региона, для нашей страны, для всего мира», — выразил мнение Марки. Кроме того, он добавил, что слова Трампа являются предательством американских ценностей. Однако резолюция в итоге была заблокирована республиканцем Инхофом.

5 января Трамп отмечал, что некоторые из объектов, на которые нацелились Штаты, важны для Ирана и иранской культуры. Удары по ним, по словам главы Белого дома, могут быть нанесены «очень быстро и очень сильно» в случае удара Тегерана. Однако затем США пообещали соблюдать международное право в части охраны культурного наследия.

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Ранее стало известно, что похороны убитого американцами генерала спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани отложили из-за слишком большого числа иранцев, которые желают проститься с ним. Во время церемонии прощания более 50 человек погибли, еще около 200 получили ранения.

Глава «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани был убит 3 января в ходе ракетного удара США по аэропорту Багдада. Приказ об уничтожении отдал лично американский президент Дональд Трамп.

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