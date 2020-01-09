Переживающая кризис крупнейшая экономика Европы начала расти

Главный биржевой индекс Германии — DAX — близок к тому, чтобы достичь максимального значения за всю историю, свидетельствуют данные торгов на Франкфуртской бирже. Такая тенденция наблюдается вопреки общему спаду экономики Германии, которая является крупнейшей в Европе и четвертой в мире.

На момент публикации показатель индекса равнялся 13 491 пункту. Максимально высокий уровень за всю историю расчета DAX был зафиксирован в январе 2018 года и равнялся 13 610 пунктам.

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Росту индекса способствовал оптимизм инвесторов на фоне относительной стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, пишет Bloomberg. 8 января президент США Дональд Трамп в специальном телевизионном обращении к нации заявил, что страна воздержится от новых атак по Ирану и ограничится экономическими мерами воздействия. После этого представитель Ирана при ООН заявил, что Тегеран завершил месть за убитого ранее генерала Касема Сулеймани.

Также росту DAX способствовал рост доли промышленных и торговых предприятий, отмечает агентство.

После достижения исторического максимума двухлетней давности DAX опускался на 24 процента под влиянием рецессии в немецкой экономике — она была зафиксирована летом 2019 года, когда показатели роста ВВП опускали два квартала подряд.

По итогам прошлого года производство автомобилей в Германии опустилось до минимальных значений за последние 25 лет. Это побудило экономистов говорить о новых проблемах в экономике страны.

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