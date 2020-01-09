Жена осужденного за растление мормона подала иск к церкви

Жена мормона, осужденного за растление малолетнего, подала иск в американский суд. Она обвиняет церковь в нарушении тайны исповеди, сообщает The Washington Post.

Тимоти Джонсон с 2017-го отбывает 15-летний тюремный срок по обвинению в сексуальном насилии над ребенком. В январе 2020-го его жена Кристин подала в суд на мормонскую церковь. Она утверждает, что Тимоти рассказал о преступлении на исповеди, и требует компенсации в размере 9,5 миллиона долларов. Отмечается, что в семье Джонсонов пятеро детей. Арест Тимоти лишил их основного кормильца.

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«Мормонская церковь — уникальное учреждение. Они твердо уверены, что могут разбираться со своими прихожанами лучше полицейских», — объяснил Билл Брандт, адвокат Джонсона. Он добавил, что некоторым мормонам и в голову не приходит обращаться в правоохранительные органы, поскольку приход для них обладает большим авторитетом.

Кристин узнала о преступлении мужа еще в 2016-м, однако вместо того, чтобы обратиться в полицию, заставила его пойти в мормонскую церковь. Джонсона арестовали спустя год, обвинив в содомии первой степени и сексуальном насилии. Он признался в содеянном в 2018 году.

Церковь Иисуса Христа Святых последних дней — наиболее крупная ветвь мормонизма. Она насчитывает более 58 тысяч человек по всему миру. Иностранных миссионеров из США неоднократно задерживали в России по подозрению в шпионаже и нарушении правил пребывания в стране, поскольку они пытались проникнуть на территорию закрытых военных баз, чтобы вести религиозные беседы с военнослужащими.

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