Любовник российской школьницы сообщил подробности убийства ее матери

@sledak_shepnul / Telegram

18-летний обвиняемый в убийстве 43-летней жительницы Омска сообщил подробности произошедшего во время следственного эксперимента. Оперативное видео опубликовано в Telegram-канале «Следак шепнул».

Женщина застала молодого человека в постели со своей 15-летней дочерью. В ходе конфликта молодые люди нанесли потерпевшей множественные ранения ножом и молотком, от которых она скончалась в больнице.

Любовник школьницы заявил следователям, что женщина напала на него с ножом.

«Просыпаюсь от того, что меня тянут за уши, скидывают с дивана на пол, а потом тянут в коридор. Я пытался встать, она начала орать на меня. Потом она пошла на кухню, и когда вернулась, у нее в руках уже был нож, я схватил ее руку», — рассказал молодой человек на видео.

Ранее 9 января сообщалось о задержании 15-летней девушки и ее 18-летнего друга за причастность к убийству.

По версии следствия, в ночь на 31 декабря 2019 года мать вернулась домой и застала дочь в постели с любовником. Вспыхнул скандал. В ходе ссоры молодой человек нанес женщине несколько ударов ножом, а дочь в это время била мать молотком по голове и телу.

Потерпевшей удалось позвонить подруге, которая вызвала скорую помощь, но в больнице женщина скончалась.

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