Россиянин убил двух приятелей из-за испорченной шапки

В Приморском крае задержали мужчину, подозреваемого в двойном убийстве. Об этом сообщает Следственное управление СК по региону.

По версии следствия, 44-летний местный житель отмечал Новый год с друзьями на пилораме в селе Мельничное. Собираясь домой, он обнаружил, что один из приятелей сжег его шапку. Разозлившись, преступник несколько раз ударил провинившегося ножом.

Затем, подозревают следователи, он попросил другого знакомого помочь избавиться от тела. Когда тот отказался, преступник решил убить его, чтобы не оставлять свидетелей.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство двух или более лиц».

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