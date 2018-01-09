Сельчанин забил приятеля ледорубом из-за спора о телепередачах на Новый год

В Саратовской области суд арестовал 47-летнего жителя села, зарубившего знакомого в новогоднюю ночь после ссоры из-за телепередачи. Об этом во вторник, 9 января, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Сельчанин праздновал Новый год с 53-летним приятелем в частном доме. Во время застолья, уже после боя курантов, мужчины поссорились якобы из-за того, что не сошлись во мнении при выборе телепередачи. После этого обвиняемый несколько раз ударил потерпевшего по голове находившимся в комнате металлическим ледорубом, а затем деревянной палкой.

От полученных ранений мужчина скончался, а обвиняемый позвонил хозяину дома и рассказал о случившемся, после чего лег спать. Спустя некоторое время его разбудил прибывший на место преступления сотрудник полиции, которому он также признался в убийстве.

Ранее 9 января сообщалось об оренбургском школьнике, который убил прохожего по дороге с новогодней елки. Вечером 29 декабря подросток вместе с пятью одноклассниками возвращался домой с праздничного мероприятия. По дороге у компании возник конфликт с прохожим.

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