Петербуржца осудили за убийство из-за жалоб на нехватку алкоголя 1 января

Суд приговорил к 9,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима жителя Петербурга Александра Николаева, который после новогодней ночи зарезал свою знакомую, недовольную недостатком алкоголя. Об этом в среду, 5 июля, сообщает городская прокуратура.

Как установил суд, ранним утром 1 января подсудимый приехал к своим знакомым. Женщина стала высказывать ему претензии из-за недостатка алкоголя, после чего получила более 30 ударов ножом в область головы, груди и живота. Уголовное дело расследовалось по статье 105 УК РФ («Убийство»). Мужчина вину в совершении преступления признал полностью.

Как уточняет прокуратура, одновременно суд взыскал с Николаева в пользу дочери потерпевшей около 100 тысяч рублей в счет возмещения материального ущерба и 800 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.

Ранее 5 июля стало известно, что в Якутии задержали 30-летнего мужчину, который подозревается в убийстве трех человек — своего отца и двоих знакомых — во время застолья.