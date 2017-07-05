В Якутии мужчина застрелил отца и знакомых во время застолья

В Якутии задержали 30-летнего мужчину, который подозревается в убийстве трех человек — своего отца и двоих знакомых — во время застолья. Об этом в среду, 5 июля, сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Тела трех мужчин с огнестрельными ранениями были обнаружены в лесном массиве Алданского района республики. По версии следствия, подозреваемый вместе с 57-летним отцом и двумя 31-летними знакомыми выехал на отдых в лесные угодья «Кырбыкан». Там мужчины устроили застолье, в ходе которого возник конфликт.

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«Между фигурантом дела и одним из его знакомых вспыхнула перепалка, которая переросла в драку. Отец подозреваемого и четвертый участник застолья попытались их разнять, но убийца взял свое нарезное ружье «Сайга-223» и застрелил всех трех собутыльников. От полученных травм они скончались на месте», — сообщили в региональном следственном управлении.

Злоумышленника задержали в городе Покровск, в настоящее время он допрашивается; кроме того, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

В ночь на 4 июня в садоводческом товариществе близ поселка Редкино было совершено массовое убийство. Во время застолья между выпивавшими завязался спор о службе в армии. 45-летний электрик из Москвы Сергей Егоров начал рассказывать, что он служил в ВДВ. Участники застолья заявили, что не верят ему, из-за чего тот вспылил и уехал.

Позднее электрик вернулся с карабином «Сайга» и открыл по людям огонь. Восемь человек он застрелил на месте. Еще одну участницу застолья Егоров пытался заставить копать могилу, но та отказалась, после чего также была убита. Жертвами стали четыре женщины и пять мужчин.

Одной женщине из находившихся за столом удалось выжить. По факту убийства возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).