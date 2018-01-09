Школьник совершил убийство по дороге с новогодней елки

Оренбургский школьник убил прохожего по дороге с новогодней елки. Об этом во вторник, 9 января, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Вечером 29 декабря подросток вместе с пятью одноклассниками возвращался домой с праздничного мероприятия. По дороге у компании возник конфликт с прохожим. В итоге школьник ударил того ногой по лицу, вследствие чего 34-летний мужчина скончался на месте происшествия.

15-летнему подростку предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека. Он находится под домашним арестом, вину в содеянном не признает.

В декабре прошлого года иркутский подросток зарезал воспитанника детского дома на школьной спортивной площадке. По версии следствия, между ними произошла ссора, во время которой 16-летний парень схватился за нож.

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