Подросток зарезал мальчика из детдома на школьной площадке Иркутска

Иркутского подростка задержали по подозрению в убийстве воспитанника детского дома. Об этом во вторник, 19 декабря, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Тело 15-летнего мальчика-сироты накануне было обнаружено на спортивной площадке возле одной из школ города. Через некоторое время был установлен и подозреваемый в убийстве — 16-летний подросток, состоящий на учете в отделе по делам несовершеннолетних и привлекавшийся к уголовной ответственности за преступление имущественного характера.

«По версии следствия, вечером 18 декабря между двумя несовершеннолетними произошла ссора, в ходе которой один из них нанес другому ножевые ранения. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте», — говорится на сайте ведомства.

Подросток задержан сотрудниками уголовного розыска совместно с экипажем патрульно-постовой службы. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В октябре ученик одной из волгоградских школ случайно убил своего одноклассника ударом ножа в сердце. Произошедшее посчитали несчастным случаем, школьника отпустили домой.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!