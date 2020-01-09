Женщина пила по пять литров газировки в день и чуть не умерла

Жительница английского города Кингстон-апон-Халл, графство Ист-Райдинг-оф-Йоркшир, сбросила 38 килограммов за 10 месяцев после того, как врачи сказали ей, что она не доживет до 2020 года, если не изменит образ жизни. Об этом сообщает издание Daily Star.

42-летняя Келли Маккракен (Kelly McCracken), мать шестерых детей, весила 128 килограммов и постоянно ела. Пока британка ждала детей из школы, она съедала по две огромных упаковки шоколада и ежедневно выпивала по пять литров газировки. Каждый вечер она заказывала для себя две пиццы. Из-за лишнего веса Маккракен не могла самостоятельно одеваться, ходить и принимать ванну. Ее возлюбленный взял на себя обязанности ее сиделки.

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В марте 2019 ее доставили в больницу с обострением диабета и гипертоническим кризом. Врачи предупредили пациентку, что если она не откажется от вредных пищевых привычек, то может умереть до Нового года.

После того, как ее выписали из больницы, Маккракен решила изменить свой рацион. Она отказалась от вредной пищи, перестала есть сладости и еду на вынос, а также стала следовать плану здорового питания. Британка начала заниматься в спортзале и планирует начать бегать. После того, как она сбросила 19 килограммов, ее возлюбленный купил ей таксу, которую Маккракен выгуливает дважды в день.

За десять месяцев ей удалось сбросить 38 килограммов. «Это восхитительно. Я чувствую себя новым человеком. Каждый раз, когда я смотрюсь в зеркало, я не узнаю себя», — сказала Маккракен.

Британка отметила, что ей было непросто привести себя в форму и теперь она хочет поддержать всех, кто пытается похудеть. «Просто делайте это день за днем. Все маленькие шаги складываются в единый результат», — сказала Маккракен.

Ранее сообщалось, что жительница английского города Батли, графство Западный Йоркшир, начала правильно питаться, занялась спортом и за год похудела на 76 килограммов. Британка поправилась до 157 килограммов из-за любви к вредной еде на вынос и малоподвижного образа жизни, незнакомцы на улице нередко называли ее жирной коровой и смотрели осуждающе.

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