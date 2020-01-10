Осужден генерал Минобороны из центра по примирению враждующих сторон в Сирии

Второй Западный военный суд приговорил к трем годам условно генерал-лейтенанта Минобороны Сергея Чваркова — бывшего начальника центра по примирению враждующих сторон в Сирии за хищение у семи подчиненных зарплаты в размере 4,3 миллиона рублей. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Суд не стал лишать офицера воинского звания и назначать штраф, а также постановил вернуть ему арестованные ранее 450 тысяч рублей.

Защита Чваркова заявила о намерении обжаловать приговор.

Ранее 10 января сообщалось, что прокурор просил суд приговорить Чваркова к 4,5 года колонии и штрафу в 450 тысяч рублей.

Судебное разбирательство проходило в закрытом режиме из-за наличия в материалах уголовного дела документов с грифом «секретно».

По данным следствия, Чварков совершил крупное мошенничество во время службы в должности заместителя начальника Военной академии Генштаба. На этот пост он был назначен указом президента России в августе 2014 года.

Следователи считают, что генерал «противоправно и безвозмездно обратил в свою пользу» заработную плату семи сотрудников, привлеченных к созданию программы «Выпускник», направленной на автоматизацию работы Военной академии.

Чварков возглавлял центр по примирению враждующих сторон в Сирии с мая по октябрь 2016 года. За участие в сирийской кампании он получил орден «За военные заслуги», ведомственную медаль и звание генерал-лейтенанта.

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