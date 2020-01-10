Генералу Минобороны из Центра примирения враждующих в Сирии пригрозили сроком

Прокурор попросил суд приговорить к 4,5 года колонии генерал-лейтенанта Минобороны Сергея Чваркова — бывшего начальника Центра примирения враждующих сторон в Сирии, обвиняемого в хищении зарплаты семи подчиненных на общую сумму 4,3 миллиона рублей. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По данным издания, Второй Западный окружной военный суд планирует 10 января вынести приговор. Помимо срока обвиняемому грозит штраф в 450 тысяч рублей.

Судебный процесс над генералом проходил в закрытом режиме из-за наличия в материалах уголовного дела документов с грифом «секретно».

По данным следствия, Чварков совершил крупное мошенничество во время службы в должности заместителя начальника Военной академии Генштаба. На этот пост он был назначен указом президента России в августе 2014 года.

Следователи считают, что генерал «противоправно и безвозмездно обратил в свою пользу» заработную плату семи сотрудников, привлеченных к созданию программы «Выпускник», направленной на автоматизацию работы Военной академии.

Адвокат генерала Павел Лапшов сообщил, что потерпевшие отрицали причинение им ущерба, а основные свидетели заявили о даче показаний под давлением следствия. Защита Чваркова считает, что уголовное дело носит тенденциозный характер.

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