Спешивший на шаббат самолет заполнился дымом и совершил аварийную посадку

Самолет авиакомпании El Al, спешивший в Израиль на шаббат, совершил аварийную посадку в аэропорту Канады. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Лайнер выполнял рейс из Нью-Йорка в Тель-Авив поздно вечером в четверг, 9 января. Во время полета его салон заполнился дымом, и в результате пилотам пришлось запросить экстренную посадку в канадском городе Галифакс.

Самолет выработал топливо и благополучно приземлился в Канаде. Отмечается, что этот рейс популярен среди израильтян и американцев, которые хотят успеть в Израиль до шаббата.

Шаббат — суббота, седьмой день недели, в который, по предписанию Торы и многовековым традициям иудаизма, евреям следует воздерживаться от любой работы.

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