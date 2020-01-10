Еще два долларовых миллиардера появились в России

Основатели Veeam Software Ратмир Тимашев и Андрей Баронов стали долларовыми миллиардерами после заключения сделки о покупке компании с американским фондом Insight Partner. Об этом сообщает Forbes.

Сумма сделки о покупке оценивается примерно в пять миллиардов долларов, сообщается на сайте Veeam Software. Ожидается, что она будет закрыта в первом квартале 2020 года.

По оценке Forbes, благодаря заключению сделки Тимашев и Баронов, входящие в список 200 богатейших россиян с 2017 года, становятся долларовыми миллиардерами.

Veeam Software была основана основана Тимашевым и Бароновым в 2006 году. Компания специализируется на разработке программного обеспечения для резервного копирования виртуальных машин и мониторинга виртуальных сред на базе платформ VMware и Hyper-V. Штаб-квартира Veeam находится в Швейцарии.

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