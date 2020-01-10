Россияне перестали покупать одежду

За прошлый год продажи одежды, обуви и аксессуаров в России сократились на 3–4 процента. Падение рынка стало первым за последние несколько лет, пишет газета «Коммерсант». В частности, тот факт, что россияне почти перестали покупать вещи, связан с падением доходов населения, повышением НДС, а также с погодными аномалиями.

По оценкам аналитиков Fashion Consulting Group, оборот рынка одежды в России упал до 2,26–2,29 триллиона рублей, это произошло впервые с 2015 года. По словам партнера Deloitte Егора Метелкина, потребители стали чаще предпочитать вещам из среднего сегмента вещи из масс-маркета и дискаунтеров.

Материалы по теме Дорогая бедность Неравенство уничтожает мировую экономику. Этот ученый знает, как его победить

В октябре 2019-го сообщалось, что почти половина российских семей могут позволить себе покупку еды и одежды, но испытывают трудности при покупке товаров длительного пользования (например, компьютера, холодильника или мебели).

Годом ранее стало известно, что российские граждане стали чаще экономить на одежде. Доля тех, кто экономит на одежде и отдыхе, выросла с 17 до 25 процентов. Среди тех, кто отказывается от частых покупок одежды или трат на развлечения, преобладает молодежь до 24 лет.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!