Нобелевский лауреат пожаловался на подложивших ему детское порно хакеров

Колумнист издания New York Times и лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман (Paul Krugman) заявил, что хакеры скомпрометировали его IP-адрес и использовали его для загрузки детской порнографии. Его слова приводит Daily Mail.

Кругман пожаловался на произошедшее подписчикам в Twitter. По его словам, с ним связались сотрудники службы компьютерной безопасности, которые сообщили, что кто-то взломал его IP и загружал с его помощью в сеть противозаконный контент. «Я мог стать просто случайной жертвой. Но это может быть попыткой отнести меня к QAnon», — заявил он, заметив, что мир ужасен.

Экономист добавил, что издание New York Times проводит собственное расследование того, что кто-то подложил ему порнографию. Позднее он удалил твит, объяснив, что коллеги сочли этот инцидент мошенничеством. «В любом случае, в будущем будет безопаснее», — заключил он.

QAnon является известной в США теорией заговора, которая предполагает сговор сторонников некоего «глубокого государства» против президента Дональда Трампа и его сподвижников. По их словам, Трамп тайно работает над обличением подпольного общества педофилов, а многие высокопоставленные чиновники и члены демократической партии вовлечены в торговлю детьми. ФБР считает это движение экстремистским.

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