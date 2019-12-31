Итальянский журналист назвал Путина самым трезвым аналитиком событий в мире

Итальянский журналист Джульетто Кьеза (Giulietto Chiesa) противопоставил президента России Владимира Путина другим главам государств, придя к выводу, что российский лидер — самый трезвый аналитик событий в мире. Об этом он сказал в интервью РИА Новости.

По словам Кьезы, Путин способен отстаивать интересы не только России, но и всей международной системы, назвав его гарантом мира во всем мире. «Мы все еще живем в мире, потому что есть он», — подчеркнул журналист. Он добавил, что считает российского президента умным человеком и поэтому всегда слушает очень внимательно, когда тот говорит.

Кьеза отметил, вероятность того, что Россия договорится с западными странами, очень мала. Он объяснил это тем, что руководители государств Запада опасные, и с ними нельзя договориться. «Они в основном думают, что могут управлять миром, как они это делали в течение XX века, а уже невозможно», — резюмировал журналист.

По его мнению, западные лидеры питают иллюзии, из-за чего создают крайне опасные ситуации для всех. «А реальность такова, что история говорит очень ясные вещи, она сурово наказывает тех, кто питает иллюзии», — сказал он. При этом журналист отметил, что Путин знает, с кем имеет дело, и демонстрирует большое терпение и изящность в переговорах с коллегами с Запада.

Кьеза больше 20 лет проработал в Москве собственным корреспондентом итальянских газет l'Unita и La Stampa. В 2004 году он был избран депутатом Европарламента, был членом делегации от парламентской комиссии ЕС — Россия.

Ранее британская газета Financial Times включила Путина в список 50 человек, определивших облик десятилетия. Помимо российского лидера, в списке еще 18 политиков, 22 бизнесмена и девять представителей общественности.

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